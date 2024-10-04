İsrail bu gece İran’a saldıracak mı?

İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istemesi saldırıların devam edeceği anlamına geliyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan’da Hamaney’in Cuma namazı vaktinde yaptığı konuşma ve İsrail’in saldırılarının devamı hakkında son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN