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İsrail bu gece İran’a saldıracak mı?

İsrail bu gece İran’a saldıracak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 21:49
İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istemesi saldırıların devam edeceği anlamına geliyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan’da Hamaney’in Cuma namazı vaktinde yaptığı konuşma ve İsrail’in saldırılarının devamı hakkında son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…
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