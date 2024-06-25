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İsrail BM okullarını bombaladı! Gazze’de düzenlenen saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 19:05
İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına ait sivillerin sığındığı 2 okulu bombaladı.
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İsrail BM okullarını bombaladı!
İsrail BM okullarını bombaladı!
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