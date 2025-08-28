İsrail bir kez daha Suriye’yi hedef aldı!

İsrail, bir kez daha Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam yakınlarındaki eski ordu kışlaları hedef alınırken, saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetti. Ardından İsrail helikopterlerinin bölgeye inmeye çalıştığı öğrenildi. Saldırı sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da başkent Şam’da bir açılış programındaydı.

