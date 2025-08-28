28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail bir kez daha Suriye'yi hedef aldı!
İsrail bir kez daha Suriye’yi hedef aldı!

İsrail bir kez daha Suriye'yi hedef aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 20:17
İsrail, bir kez daha Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam yakınlarındaki eski ordu kışlaları hedef alınırken, saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetti. Ardından İsrail helikopterlerinin bölgeye inmeye çalıştığı öğrenildi. Saldırı sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da başkent Şam’da bir açılış programındaydı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail bir kez daha Suriye’yi hedef aldı!
İspanya’da la tomatina festivali!
İspanya'da "la tomatina" festivali!
İsrail bir kez daha Suriye’yi hedef aldı!
İsrail bir kez daha Suriye'yi hedef aldı!
İşte İsrail’in yerle bir ettiği Gazze!
İşte İsrail'in yerle bir ettiği Gazze!
Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 18’e yükseldi
Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 18'e yükseldi
ABD’li büyükelçi İsrail’den daha İsrailci!
ABD'li büyükelçi İsrail'den daha İsrailci!
Çin’den İsrail’e Gazze çağrısı!
Çin'den İsrail'e Gazze çağrısı!
Rusya’dan Kiev’e bombardıman: 15 ölü!
Rusya'dan Kiev'e bombardıman: 15 ölü!
Fransa savaşa mı hazırlanıyor?
Fransa savaşa mı hazırlanıyor?
Via Pontica uçurtma festivalinde renkli anlar!
"Via Pontica" uçurtma festivalinde renkli anlar!
İspanya’da La Tomatina festivali!
İspanya'da "La Tomatina" festivali!
Arka bahçesine Eyfel Kulesi dikti
Arka bahçesine "Eyfel Kulesi" dikti
Rusya ve Çin’den Asya Pasifik’te güç gösterisi! Ortak tatbikat düzenledi
Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te güç gösterisi! Ortak tatbikat düzenledi
Daha Fazla Video Göster