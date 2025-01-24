İsrail, belirlenen sürede Lübnan’ın güneyinden çekilmeyecek!

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 26 Ocak Pazar günü Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun bölgede kalmaya devam edeceği bildirildi. Lübnan ordusunun henüz güneyde tam kontrol sağlamadığı ve Hizbullah güçlerinin Litani Nehri'nin kuzeyinden tamamen çekilmediği öne sürüldü. Açıklamada, "Lübnan devleti ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulamadığı için İsrail birliklerinin kademeli olarak çekilmesi devam edecek" denildi. Son tarihe kadar tam çekilme yerine aşamalı bir çekilme olacağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail ordusunun çekilme süreci, Lübnan ordusunun Lübnan'ın güneyine konuşlanması ve anlaşmayı tam ve etkili bir şekilde uygulamasına, Hizbullah'ın ise Litani Nehri'nin ötesine çekilmesine bağlıdır" ifadeleri kullanıldı.

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