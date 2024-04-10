12 Nisan 2024, Cuma
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İsrail bayram arifesinde çocukları öldürmeye devam etti!
İsrail ordusu bayram arifesinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampının güneyindeki El Zevaida bölgesinde Ebu Yusuf ailesine ait eve saldırı düzenledi. Aralarında çocukların da olduğu en az 14 kişi öldürüldü. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.