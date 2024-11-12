İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor: 2025 Batı Şeria'yı işgal yılı olacak

İsrail'in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli bakanlar skandal açıklamalara imza attı. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini söyledi. ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın zaferinin, İsrail için "değerli bir fırsat" olduğunu söyledi. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, ateşkesi reddetti. İsrail Hizbullah ile "hedeflerine ulaşıncaya kadar" savaşacak dedi.

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