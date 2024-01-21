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İsrail Batı Şeria'da anaokulunu vurdu

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Giriş: 21.01.2024 14:57
İsrail, Batı Şeria'da buldozerle kısmen yıktığı bir anaokulunu daha sonra havadan vurdu. İsrail'in işlediği savaş suçunu A Haber görüntüledi. İşte Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver'in özel haberi.
İsrail Batı Şeria’da anaokulunu vurdu
İsrail Batı Şeria'da anaokulunu vurdu
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