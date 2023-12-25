İsrail basınında 3 aşamalı ateşkes iddiası! İsrail Gazze’de ateşkese mi hazırlanıyor?

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları tüm vahşetiyle sürerken dünya bölgeden gelecek olası ve bir ateşkes haberine kenetlenmiş durumda. Katil Bibi yönetimi kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını ifade etse de rehine yakınları yoğun baskısı altında. İsrail basını 3 aşamalı ateşkes iddiasını gündeme taşıdı. İşte tüm detaylar…

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