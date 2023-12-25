25 Aralık 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail basınında 3 aşamalı ateşkes iddiası! İsrail Gazze’de ateşkese mi hazırlanıyor?
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları tüm vahşetiyle sürerken dünya bölgeden gelecek olası ve bir ateşkes haberine kenetlenmiş durumda. Katil Bibi yönetimi kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını ifade etse de rehine yakınları yoğun baskısı altında. İsrail basını 3 aşamalı ateşkes iddiasını gündeme taşıdı. İşte tüm detaylar…