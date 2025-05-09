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İsrail basını: Gazze’de ateşkes duyurulabilir! Trump hafta sonu duyuracak

İsrail basını: Gazze'de ateşkes duyurulabilir! Trump hafta sonu duyuracak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 10:01
Israel Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta sonu İsrail'in Gazze şeridine saldırılarını sona erdirecek bir anlaşma taslağını duyurabileceğini yazdı. Kaynağın ABD ile Arap ülkelerinin diplomatik kaynakları olduğu belirtildi. Trump'ın duyurması beklenen anlaşmanın ilk aşamasında Filistinlilere insani yardım sağlanacağı ve Gazze'nin tekrar inşa edileceği belirtildi.
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