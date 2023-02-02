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İsrail Başbakanı Netanyahu’nun arabuluculuk isteğine yanıt: Asıl arabulucu Erdoğan

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Giriş: 02.02.2023 09:44
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Ukrayna savaşında arabulucu rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Rus medyası ise taraflar arasında asıl arabulucunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yazdı.
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