22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şok suçlama: Delilleri ve belgeleri yok etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şok suçlama: Delilleri ve belgeleri yok etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2023 10:12
İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu’ya şok suçlama
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya şok suçlama
İsrail: Gazze’ye hava saldırıları artacak
İsrail: Gazze'ye hava saldırıları artacak
İşgalci İsrail askerlerinin rezil görüntüleri
İşgalci İsrail askerlerinin rezil görüntüleri
Tel Aviv sokaklarında istifa sesleri yükseliyor
Tel Aviv sokaklarında istifa sesleri yükseliyor
Katil İsrail’den kara saldırısı mesajı!
Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı!
Alçak Salwan Momika’yı yediği dayak kesmemiş
Alçak Salwan Momika'yı yediği dayak kesmemiş
İngiltere’de on binler Filistin için toplandı
İngiltere'de on binler Filistin için toplandı
Refah sınır kapısı 15 gün sonra açıldı
Refah sınır kapısı 15 gün sonra açıldı
Netanyahu’nun 1983 yılındaki o skandal videosu
Netanyahu'nun 1983 yılındaki o skandal videosu
Batı medyasına ahlak ve meslek dersi
Batı medyasına ahlak ve meslek dersi
Filistin’in cesur kızı A Haber’e konuştu
Filistin'in cesur kızı A Haber'e konuştu
A Haber’de yürek yakan sözler
A Haber'de yürek yakan sözler
Daha Fazla Video Göster