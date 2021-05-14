İsrail askerleri Gazze sınırında

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze sınırında hazırlık yaparken görüntülendi. Görüntülerde Gazze sınırında çok sayıda askeri teçhizatın hazır bekletildiği kameraya yansıdı.

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları hem havadan hem de karadan aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Gece saatlerinde karadan Gazze'yi vurmaya başlayan İsrail ordusu, sınırdaki hazırlıklarını sürdürürken görüntülendi. Görüntülerde Gazze sınırında çok sayıda askeri teçhizatın hazır bekletildiği kameraya yansıdı.



İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şu ana kadar 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119 kişi hayatını kaybederken, 830 kişi de yaralandı.



NELER OLMUŞTU?

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlatan İsrail ordusu, 13 Mayıs gecesi karadan da saldırı başlatarak şiddetin dozunu arttırdı.