24 Temmuz 2022, Pazar
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İsrail askerleri Batı Şeria'da sivillere ateş açtı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 1'i ağır 8 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Tanıklar, askerlerin, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu ve kentin bazı noktalarında arbede çıktığını aktardı.