İsrail askerleri Batı Şeria’da sivillere ateş açtı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 1'i ağır 8 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Tanıklar, askerlerin, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu ve kentin bazı noktalarında arbede çıktığını aktardı.