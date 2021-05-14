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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti: 139 yaralı

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Giriş: 14.05.2021 16:29
Güncelleme:14.05.2021 16:41
Son dakika haberine göre İsrail askerleri, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek 139 kişiyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok yerinde Gazze Şeridi'ne destek amaçlı düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Müdahale sırasında 139 Filistinlinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı

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