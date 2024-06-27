İsrail askerleri Batı Şeria’da evleri yıktı! İsrail’in işgal politikası kamerada

İsrail Gazze'de soykırımı sürdürürken, Batı Şeria'da sindirme ve işgal politikası uyguluyor. İsrail askerleri bir kez daha iş makineleri ile Filistinlilerin evlerini yıktı. Masum Filistinli çocuklar evsiz kaldı.

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