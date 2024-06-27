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İsrail askerleri Batı Şeria’da evleri yıktı! İsrail’in işgal politikası kamerada

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 27.06.2024 15:42
İsrail Gazze'de soykırımı sürdürürken, Batı Şeria'da sindirme ve işgal politikası uyguluyor. İsrail askerleri bir kez daha iş makineleri ile Filistinlilerin evlerini yıktı. Masum Filistinli çocuklar evsiz kaldı.
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