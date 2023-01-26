26 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail askerlerden Batı Şeria’da baskın: 9 Filistinli öldü!
İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Çıkan çatışmada 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Cenin mülteci kampına giriş yapmak isteyen sağlık ekibi ise, İsrail güçleri tarafından engellendi. Çatışmaların sürdüğü bölgede İsrail güçleri cenin mülteci kampındaki devlet hastanesini de ablukaya aldı.