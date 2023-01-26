İsrail askerlerden Batı Şeria’da baskın: 9 Filistinli öldü!

İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Çıkan çatışmada 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Cenin mülteci kampına giriş yapmak isteyen sağlık ekibi ise, İsrail güçleri tarafından engellendi. Çatışmaların sürdüğü bölgede İsrail güçleri cenin mülteci kampındaki devlet hastanesini de ablukaya aldı.

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