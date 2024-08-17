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İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...

İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...

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Giriş: 17.08.2024 20:04
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıları devam ederken bölgeye uygulanan ambargonun ortaya çıkarttığı yakıt krizi sebebiyle ulaşımda at ve eşek arabaları kullanılıyor. İsrail askerleri sadece gıda taşıyan at ve eşekleri de hedef almaya başladı. O anlar kameraya yansırken un taşıyan bir atın öldürüldüğü görülüyor. İşte o görüntüler...
İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü
İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü
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