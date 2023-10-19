19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail asıllı yazar: "3 milyon Gazzeli umurumda değil"

İsrail asıllı yazar: "3 milyon Gazzeli umurumda değil"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2023 11:44
İsrail kökenli Fransız yazar David Antonelli, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli sivillerin umurunda olmadığını söyledi, "İsrail Gazze'yi alacak" dedi.
3 milyon Gazzeli umurumda değil
"3 milyon Gazzeli umurumda değil"
Gazze’de çocuklar ölüyor insanlık izliyor!
Gazze'de çocuklar ölüyor insanlık izliyor!
İsrail’in, saldırı düzenlediği hastanenin görüntüleri
İsrail'in, saldırı düzenlediği hastanenin görüntüleri
Yazar değil cani! Siviller umurunda değil
Yazar değil cani! Siviller umurunda değil
ABD’li silah uzmanı İsrail’i yalanladı!
ABD'li silah uzmanı İsrail'i yalanladı!
Türkiye’de 3 günlük milli yas ilanı
"Türkiye'de 3 günlük milli yas ilanı"
Katil İsrail sivil yerleşim yerini vurdu
Katil İsrail sivil yerleşim yerini vurdu
A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu!
A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu!
İşgalci İsrail sivillerin sığındığı camiyi bombaladı!
İşgalci İsrail sivillerin sığındığı camiyi bombaladı!
ABD Başkanı Biden’dan İsrail soykırımına destek:
ABD Başkanı Biden'dan İsrail soykırımına destek:
Katliama Avrupa ne dedi?
Katliama Avrupa ne dedi?
Putin’den katliama tepki
Putin'den katliama tepki
Daha Fazla Video Göster