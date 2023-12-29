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İsrail adım adım işgalini genişletiyor! Filistinlileri öldürüp topraklarını çalıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 16:05
Filistinlileri katledip topraklarından süren işgalci İsrail yönetimi Doğu Kudüs'te işgali pekiştirmek için yeni bir adım attı. Tel Aviv hükümeti, Filistin topraklarında 1839 adet yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtı.
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