İsrail adım adım işgalini genişletiyor! Filistinlileri öldürüp topraklarını çalıyorlar

Filistinlileri katledip topraklarından süren işgalci İsrail yönetimi Doğu Kudüs'te işgali pekiştirmek için yeni bir adım attı. Tel Aviv hükümeti, Filistin topraklarında 1839 adet yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN