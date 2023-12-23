23 Aralık 2023, Cumartesi
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İsrail ABD’den aldığı silahlarla katliam yaptı! Korkak Golani Tugayı Gazze’den çekildi
İsrail ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nden temin ettiği 1 tonluk yüzlerce bomba ile Gazze'deki güvenli alanlarda katliam yaptı. Bu çarpıcı tespit Amerikan CNN televizyonu ve New York Times gazetesindeki haberlerde yer aldı. İsrail ordusunun en güvendiği Golani Tugayı ise 44 askerinin ölümümün ardından Gazze'den geçici süreliğine çekilme kararı aldı.