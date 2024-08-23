23 Ağustos 2024, Cuma
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İsrail Abbas'ın Gazze'ye ziyaretine izin vermedi! Filistin: İşgalcilerden izin istemiyoruz
Filistin lideri Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada Gazze’ye gideceğini açıklamıştı. Ancak bu karar İsrail engeline takıldı. İsrail Filistin liderinin Gazze’ye gitmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Karara Abbas’ın özel temsilcisi sert tepki gösterdi.