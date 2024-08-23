23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail Abbas'ın Gazze'ye ziyaretine izin vermedi! Filistin: İşgalcilerden izin istemiyoruz

İsrail Abbas'ın Gazze'ye ziyaretine izin vermedi! Filistin: İşgalcilerden izin istemiyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2024 19:42
Filistin lideri Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada Gazze’ye gideceğini açıklamıştı. Ancak bu karar İsrail engeline takıldı. İsrail Filistin liderinin Gazze’ye gitmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Karara Abbas’ın özel temsilcisi sert tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Abbas’ın Gazze’ye ziyaretine izin vermedi!
İsrail Abbas'ın Gazze'ye ziyaretine izin vermedi!
Dünya liderleri ve milyarderler silahlı soyguncu oldu!
Dünya liderleri ve milyarderler silahlı soyguncu oldu!
Almanya’daki NATO üssünde alarm
Almanya'daki NATO üssünde alarm
Mescid-i Aksa’da kritik Cuma
Mescid-i Aksa'da kritik Cuma
Batı silah veriyor, Ukrayna ilerliyor
Batı silah veriyor, Ukrayna ilerliyor
Almanya Başbakanı: Saldırıdan haberimiz yoktu
Almanya Başbakanı: Saldırıdan haberimiz yoktu
Putin: Nükleer santrale saldırdılar
Putin: Nükleer santrale saldırdılar
Dünya Gazze’yi ölümün kıyısına hapsetti
Dünya Gazze'yi ölümün kıyısına hapsetti
Almanya’da Tesla için 500 bin ağaç kesildi
Almanya'da Tesla için 500 bin ağaç kesildi
İsrail’den Hizbullah’a yeni saldırı
İsrail'den Hizbullah'a yeni saldırı
Çin’den Rusya ve Belarus’a çıkarma
Çin'den Rusya ve Belarus'a çıkarma
Tayland’da sel felaketi: 5 ölü
Tayland'da sel felaketi: 5 ölü
Daha Fazla Video Göster