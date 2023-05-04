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İsrail 3 Filistinli sivili şehit etti

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Giriş: 04.05.2023 15:51
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine günlerdir baskınlar düzenliyordu. Baskın sırasında gerçek mermiler kullanan İsrail Askerleri'nin 3 Filistinliyi şehit ettiği ortaya çıktı.
İsrail 3 Filistinli sivili şehit etti
İsrail 3 Filistinli sivili şehit etti
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