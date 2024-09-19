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İsrail 20 dakikada 70 hedefe bomba yağdırdı!

İsrail 20 dakikada 70 hedefe bomba yağdırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 23:03
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye bölgesine yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. İsrail, ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef aldı.
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