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İsrail, 10 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

İsrail, 10 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 01:48
İsrail, Gazze Şeridi’nde tutukladığı binlerce Filistinli işkencelere maruz kalırken, durumları hakkında bir bilgi de paylaşılmıyor. İsrail’in insanlık dışı eylemleri devam ederken, 10 Filistinli için güzel haber geldi. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sırasında tutukladığı 10 Filistinliyi serbest bıraktığını bildirdi. Açıklamaya göre, mahkumlar Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusundaki Kissufim geçidinden serbest bırakıldı. Filistinliler, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi. Mahkumlardan birinin tutukluluk sürecinde bacağının kesildiği aktarılırken, Filistinlilerin tutukluluk boyunca işkence ve aşağılamaya maruz kaldığı ifade edildi.
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İsrail, 10 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
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