11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İspanyol sağlık çalışanı koronavirüsten böyle korunuyor! En son poşeti üzerine giydi | Video

İspanyol sağlık çalışanı koronavirüsten böyle korunuyor! En son poşeti üzerine giydi | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.05.2020
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya’da, bir sağlık çalışanı hastanedeki görevine başlamadan önce nasıl korunduğunu paylaştığı bir video çekti. Sağlık çalışanının iki farklı maske ve siperlik taktığı görüntülenirken aynı zamanda farklı iki türden önlük ve bone giydiği de görüldü. İspanya'da, Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen ve dört kez uzatılan olağanüstü halin süresi 24 Mayıs'ta dolacak.


İspanyol sağlık çalışanından poşetli korunma
İspanyol sağlık çalışanından "poşetli" korunma
Turist taşıyan 6 otobüs böyle yandı
Turist taşıyan 6 otobüs böyle yandı
6 otobüs alev aldı
6 otobüs alev aldı
MİT kurtarmıştı! İtalyan kız anlamlı ismi seçti
MİT kurtarmıştı! İtalyan kız anlamlı ismi seçti
Vurulan İran donanmasından ilk görüntü
Vurulan İran donanmasından ilk görüntü
İran kendi savaş gemisini vurdu!
İran kendi savaş gemisini vurdu!
Onay verildi! Artık korona virüs testi evde yapılabilecek
Onay verildi! Artık korona virüs testi evde yapılabilecek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
ABD'li uzmandan korkutan corona uyarısı: İkinci dalga...
ABD'li uzmandan korkutan corona uyarısı: İkinci dalga...
Koronaya karşı “robot köpek”
Koronaya karşı “robot köpek”
Ermenistan Parlamentosu’nda utanç verici görüntü
Ermenistan Parlamentosu’nda utanç verici görüntü
Meclis karıştı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Meclis karıştı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Daha Fazla Video Göster