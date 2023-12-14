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İspanyol markası ZARA’ya unutulmayacak Gazze dersi! Avusturalya’da sıra dışı boykot: Soykırımın kanlı yüzü böyle gözler önünü serildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 19:15
İşgalci İsrail’in 2 ayı aşkın bir süredir Gazze’de yaptığı soykırım, dünyanın dört bir yanında milyonları tek yürekte topladı. Soykırımcılara karşı Filistinlilerin imanı ve direnişi, Gazze’ye desteği katbekat artırdı. 1948 yılından bu yana Filistin’de sistemli bir şekilde işgal ilerleyişinde bulunan katil İsrail, ABD ve bazı AB ülkelerinin güdümü ve koşulsuz desteğiyle 7 Ekim’de soykırım kararı aldı. Kundaktaki bebekleri bile acımadan öldüren bu canilerin gerçek yüzü dünya vatandaşları tarafından görüldü. ABD ve AB sokakları her gün Filistin sesleriyle inlerken, küresel yapının hizmetinde olan markalar uluslararası boykota yenildi. Öte yandan İspanyol markası olan ZARA da, son kreasyonuyla bu listeye girdi. Gazze’deki katliamla alay eden ZARA’nın Avusturalya’daki bir şubesinde sıra dışı bir protesto düzenlendi. İşte detaylar…
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