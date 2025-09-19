19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İspanya'dan dünya kupası resti: İsrail katılırsa turnuvadan çekilebiliriz
İspanya’dan dünya kupası resti: İsrail katılırsa turnuvadan çekilebiliriz

İspanya'dan dünya kupası resti: İsrail katılırsa turnuvadan çekilebiliriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 14:34
Avrupa'da İsrail'in katliamına karşı en güçlü seslerden biri İspanya. İsrail'e yaptırım uygulayan ülkede şimdi de İsrail'in Dünya Kupası'na katılması halinde turnuvadan çekilebileceği konuşuluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya’dan dünya kupası resti: İsrail katılırsa turnuvadan çekilebiliriz
İspanya’dan dünya kupası resti!
İspanya'dan dünya kupası resti!
Gazzeli küçük kız enkazdan çıkarıldı!
Gazzeli küçük kız enkazdan çıkarıldı!
İngiltere’de Filistin’i tanıma hazırlığı!
İngiltere'de Filistin'i tanıma hazırlığı!
Miçotakis Gazze için ’soykırım’ demedi
Miçotakis Gazze için 'soykırım' demedi
Ünlü aktörden Filistin şiiri!
Ünlü aktörden "Filistin" şiiri!
Fransa’da genel grev! Hayat durdu
Fransa'da genel grev! Hayat durdu
İsrail’in Gazze’de emlak oyunu!
İsrail'in Gazze'de "emlak" oyunu!
Fransa’da hükümet karşıtı gösteriler
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler
Ölüm onu teğet geçti
Ölüm onu teğet geçti
Sele direnemediler
Sele direnemediler
Tayland’da kaza anı kamerada
Tayland’da kaza anı kamerada
Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması!
Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması!
Daha Fazla Video Göster