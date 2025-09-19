İspanya’dan dünya kupası resti: İsrail katılırsa turnuvadan çekilebiliriz

Avrupa'da İsrail'in katliamına karşı en güçlü seslerden biri İspanya. İsrail'e yaptırım uygulayan ülkede şimdi de İsrail'in Dünya Kupası'na katılması halinde turnuvadan çekilebileceği konuşuluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

