01 Kasım 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
İspanya'da sel felaketi: 205 ölü! 1 yıllık yağış 8 saatte yağdı

İspanya'da sel felaketi: 205 ölü! 1 yıllık yağış 8 saatte yağdı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2024 16:41
İspanya yakın tarihinin en büyük sel felaketini yaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükselirken can kaybının artmasından endişe ediliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya’da sel felaketi: 205 ölü!
İspanya'da sel felaketi: 205 ölü!
Trump’tan ABC News’e Kamala Harris davası!
Trump’tan ABC News’e Kamala Harris davası!
ABD’li pilot İsrail’e desteği ifşa etti
ABD’li pilot İsrail’e desteği ifşa etti
Musk’a yasa dışı çekiliş davası
Musk'a yasa dışı çekiliş davası
Seçime günler kala kadın hakları tartışması!
Seçime günler kala kadın hakları tartışması!
Rusya’dan Google’a astronomik ceza!
Rusya’dan Google’a astronomik ceza!
İspanya’da sel felaketi: 158 ölü
İspanya’da sel felaketi: 158 ölü
İsveç prensesine kraliçe eğitimi!
İsveç prensesine kraliçe eğitimi!
ABD’nin üs kurmasına yeşil ışık
ABD'nin üs kurmasına yeşil ışık
ABD’nin yeni başkanı kim olacak?
ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
İsrail’den zorunlu tahliye emri!
İsrail’den zorunlu tahliye emri!
ABD siyasetinde çöp tartışması! Trump’tan Orta Doğu’da barış vaadi
ABD siyasetinde çöp tartışması! Trump'tan Orta Doğu'da barış vaadi
Daha Fazla Video Göster