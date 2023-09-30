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İspanya'da kritik "Karabağ" görüşmesi! Azerbaycan ve Ermenistan liderleri 5 Ekim'de İspanya'da görüşecek

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 09:51
Karabağ'daki antiterör operasyonunun ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde görüşeceği belirtildi. Peki zirvede neler görüşülecek? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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