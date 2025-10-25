İspanya’da filmleri aratmayan kovalamaca! Bin 700 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İspanya'da filmleri aratmayacak bir operasyon yapıldı. Denizdeki kovalamacada bin 700 kiloluk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca tekneye yakıt ikmali yapmak için bölgede bulunan bir diğer teknede yakalanan 114 yakıt bidonuna da el koyuldu.

