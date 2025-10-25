25 Ekim 2025, Cumartesi
İspanya'da filmleri aratmayan kovalamaca! Bin 700 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
İspanya'da filmleri aratmayacak bir operasyon yapıldı. Denizdeki kovalamacada bin 700 kiloluk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca tekneye yakıt ikmali yapmak için bölgede bulunan bir diğer teknede yakalanan 114 yakıt bidonuna da el koyuldu.