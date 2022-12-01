01 Aralık 2022, Perşembe
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İspanya’da 24 saatte 4 bombalı mektup bulundu! Hükümet binalarına saldırı girişimi
İspanya'da son 24 saatte 4 farklı adrese mektuplara yerleştirilmiş bombalar gönderildi. İspanya Başbakanlık Ofisi, Pedro Sanchez'e de 24 Kasım'da buna benzer bir saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. İspanya İçişleri Bakanlığı, bomba mektuplarının ardından diplomatik ve kamu binalarında güvenliği artırma talimatı verdi. Bakanlık soruşturmanın başında olunduğu için herhangi bir grubun sorumlu tutulamayacağını açıkladı.