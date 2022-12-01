İspanya’da 24 saatte 4 bombalı mektup bulundu! Hükümet binalarına saldırı girişimi

İspanya'da son 24 saatte 4 farklı adrese mektuplara yerleştirilmiş bombalar gönderildi. İspanya Başbakanlık Ofisi, Pedro Sanchez'e de 24 Kasım'da buna benzer bir saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. İspanya İçişleri Bakanlığı, bomba mektuplarının ardından diplomatik ve kamu binalarında güvenliği artırma talimatı verdi. Bakanlık soruşturmanın başında olunduğu için herhangi bir grubun sorumlu tutulamayacağını açıkladı.

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