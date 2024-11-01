01 Kasım 2024, Cuma
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İspanya’da 1 yıllık yağış 8 saate düştü: 158 ölü

İspanya’da 1 yıllık yağış 8 saate düştü: 158 ölü

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 09:23
İspanya son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. 1 yıllık yağış 8 saatte düştü. 158 kişinin hayatını kaybettiği felakette arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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