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İspanya, yangınları kontrol altına alamıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2022 15:53
Sıcak hava dalgasının etkisinde olan Avrupa’da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Fransa'da 15 bölgede kırmızı alarm verildi. İspanya'da ise binlerce kişi hayvanları ile birlikte tahliye edildi.
İspanya, yangınları kontrol altına alamıyor
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