19 Temmuz 2022, Salı
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İspanya, yangınları kontrol altına alamıyor
Sıcak hava dalgasının etkisinde olan Avrupa’da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Fransa'da 15 bölgede kırmızı alarm verildi. İspanya'da ise binlerce kişi hayvanları ile birlikte tahliye edildi.