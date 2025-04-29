İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü!

İspanya ve Portekiz, tam 24 saat boyunca tamamen karanlığa gömüldü. Enerji sisteminin çökmesi sonucunda her iki ülkede tren ve metro seferleri iptal edildi, internet bağlantısı koptu ve havayolu ulaşımı durdu. İspanya’da yaşanan krizin ciddiyeti nedeniyle ordu sokaklara indi, ohal ilan edildi. Kriz, günün erken saatlerinde çözüldü ve şebekeye yeniden elektrik verildi. Ancak, sorunun neden kaynaklandığı henüz kesin olarak belirlenemedi; siber saldırı da dahil olmak üzere her türlü olasılık değerlendirilmeye alınıyor.

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