29 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü!
İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü!

İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2025 21:44
Güncelleme:29.04.2025 21:45
İspanya ve Portekiz, tam 24 saat boyunca tamamen karanlığa gömüldü. Enerji sisteminin çökmesi sonucunda her iki ülkede tren ve metro seferleri iptal edildi, internet bağlantısı koptu ve havayolu ulaşımı durdu. İspanya’da yaşanan krizin ciddiyeti nedeniyle ordu sokaklara indi, ohal ilan edildi. Kriz, günün erken saatlerinde çözüldü ve şebekeye yeniden elektrik verildi. Ancak, sorunun neden kaynaklandığı henüz kesin olarak belirlenemedi; siber saldırı da dahil olmak üzere her türlü olasılık değerlendirilmeye alınıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü!
İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü!
İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü!
Belçika’da genel grev ulaşımı felç etti!
Belçika'da genel grev ulaşımı felç etti!
Pakistan’da petrol tankeri patladı: 2 ölü, 56 yaralı!
Pakistan'da petrol tankeri patladı: 2 ölü, 56 yaralı!
Netanyahu’nun konvoyunda kaza!
Netanyahu'nun konvoyunda kaza!
Restoranda yangın: 22 ölü
Restoranda yangın: 22 ölü
Savaşın gölgesi Keşmir’in üstünde!
Savaşın gölgesi Keşmir'in üstünde!
İspanya’da kaos havadan görüntülendi
İspanya'da kaos havadan görüntülendi
Avrupa’da kesintinin nedeni siber saldırı mı?
Avrupa'da kesintinin nedeni siber saldırı mı?
Avrupa karanlığa gömüldü!
Avrupa karanlığa gömüldü!
60 milyon dolarlık savaş uçağı düştü!
60 milyon dolarlık savaş uçağı düştü!
Ukrayna Savaşı’nda ateşkes kararı
Ukrayna Savaşı'nda ateşkes kararı
Yeni Papa’nın seçileceği tarih netleşti
Yeni Papa'nın seçileceği tarih netleşti
Daha Fazla Video Göster