İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği! İspanya: Gerekirse müdahale edeceğiz

İspanya ve İtalya'dan Sumud'a donanma desteği! İspanya: Gerekirse müdahale edeceğiz

Giriş: 25.09.2025 15:52
Dünya gözlerini Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud filosuna çevirdi. İtalya ve İspanya'dan ise filoya destek için kritik bir karar geldi. İsrail'in sık sık İHA saldırıları ile yolundan çevirmeye çalıştığı filo artık donanma gemilerinin desteği ile seyrini sürdürecek.
