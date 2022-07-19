İspanya ve Fransa'da korkutan orman yangınları! 800 hayvan yaşıyordu

Fransa ve İspanya'daki yangınlar giderek büyürken, gözler 800 hayvanın yaşadığı hayvanat bahçesine çevrildi. Fransa'daki bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. Fransız hayvanat bahçeleri derneği, Bassin d'Arcachon Hayvanat Bahçesi'nin de tahliye edilmesinin beklendiğini ve ülke çapındaki diğer hayvanat bahçelerinden veterinerler ve kamyonlar gönderileceğini açıkladı.