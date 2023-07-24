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İspanya sandığa gitti

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 11:39
İspanya'da gelecek 4 yıl ülkeyi yönetecek merkezi hükümetin belirlenmesi için yapılan erken genel seçim tamamlandı. Sandıktan muhalefetteki sağ parti birinci çıkarken, hükümeti kuracak yeterli çoğunluğa ulaşılamadı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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