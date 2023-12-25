25 Aralık 2023, Pazartesi
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İspanya Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak! ABD’ye Kızıldeniz vetosu
Husilerin, Kızıldeniz'de ticari gemilerine yönelik saldırılarına karşı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde çok uluslu koalisyon kuruldu. İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü ise, ABD öncülüğündeki koalisyona katılmayacaklarını açıkladı. Öte yandan Japonya'daki denizcilik şirketleri de artan saldırıları nedeniyle Kızıldeniz rotalarını değiştirdi.