İspanya Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak! ABD’ye Kızıldeniz vetosu

Husilerin, Kızıldeniz'de ticari gemilerine yönelik saldırılarına karşı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde çok uluslu koalisyon kuruldu. İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü ise, ABD öncülüğündeki koalisyona katılmayacaklarını açıkladı. Öte yandan Japonya'daki denizcilik şirketleri de artan saldırıları nedeniyle Kızıldeniz rotalarını değiştirdi.

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