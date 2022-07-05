05 Temmuz 2022, Salı
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İspanya Başbakanından skandal hareket! Pedro Sanchez siyahi bir kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildi
İspanya Hükümeti Başkanı Pedro Sanchez, siyahi bir kadınla yüzüne gülerek tokalaştıktan sonra arkasını döndükten sonra ellerini silkeledi.