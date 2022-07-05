05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İspanya Başbakanından skandal hareket! Pedro Sanchez siyahi bir kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildi

İspanya Başbakanından skandal hareket! Pedro Sanchez siyahi bir kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2022 11:13
İspanya Hükümeti Başkanı Pedro Sanchez, siyahi bir kadınla yüzüne gülerek tokalaştıktan sonra arkasını döndükten sonra ellerini silkeledi.
İspanya Başbakanından skandal hareket!
İspanya Başbakanından skandal hareket!
ABD’de silahlı saldırı!
ABD'de silahlı saldırı!
Yine ABD yine siyahilere polis şiddeti
Yine ABD yine siyahilere polis şiddeti
Özbekistan’ı karıştırdı: 18 ölü, 243 yaralı
Özbekistan’ı karıştırdı: 18 ölü, 243 yaralı
Almanya’daki Türkler kral gibi mi yaşıyor?
Almanya'daki Türkler kral gibi mi yaşıyor?
Almanya’nın ekonomik dengesi bozuldu
Almanya'nın ekonomik dengesi bozuldu
Avrupa’da havalimanı kaosu
Avrupa'da havalimanı kaosu
İşte Danimarka’daki saldırının görüntüleri
İşte Danimarka'daki saldırının görüntüleri
İçerisinde bakteri barındırmayan tek su
İçerisinde bakteri barındırmayan tek su
Davetsiz misafir! Elleriyle...
Davetsiz misafir! Elleriyle...
Ukrayna’nın son kalesi düştü
Ukrayna'nın son kalesi düştü
Rusya’nın Belgorod kenti füzelerle vuruldu!
Rusya'nın Belgorod kenti füzelerle vuruldu!
Daha Fazla Video Göster