İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü

İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü

Giriş: 17.08.2025 01:06
Sıcaklıkların mevsim ortalamasının üzerinde seyrettiği İspanya’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Dün 14 farklı noktada şiddetli rüzgarların etkisiyle çıkan ve yüksek sıcaklıklarla şiddetini arttıran alevler, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, toplamda bin 500 kilometrekarelik alanı da küle çevirdi. İspanya Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Virgina Barcones açıklamasında, "Ülkenin batısındaki durum son derece endişe verici. İtfaiyeciler, son 20 yılın en kötü orman yangınlarının yaşandığı yaz mevsiminde, güney Avrupa'da çıkan yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar. İspanya'da ise yaklaşık iki haftadır süren sıcak hava dalgası ve güney rüzgarları durumu daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.
