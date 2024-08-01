İsmail Haniye yarın defnedilecek! Hamas lideri Doha’da cuma namazı sonrası ebediyete uğurlanacak

Suikaste şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bu sabah Tahran'da düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı, cenaze namazını İran'ın ruhani lideri Hamaney kıldırdı. İsmail Haniye yarın ise Katar’da defnedilecek. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ detayları canlı yayında anlattı. İşte detaylar…

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