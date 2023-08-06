06 Ağustos 2023, Pazar
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İslam düşmanlığı kanlarına işlemiş! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir alçak saldırı daha...
‘Özgürlük’ kisvesi altında Avrupa’da İslam karşıtlığına yönelik provokasyonların ardı arkası kesilmiyor. İsveç ve Danimarka’da son aylarda artarak devam eden kalleş saldırılara bir yenisi daha eklendi. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İslam düşmanı Bazrafkan tarafından hain bir eylem düzenlendi. İran asıllı kadın, İran büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i parçaladı. Haince gerçekleştirilen eyleme ait görüntüler sosyal medya çok sert tepkilere yol açtı.