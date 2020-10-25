İslam düşmanı Macron'un hevesi kursağında kaldı

2016'da kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi Fransa'nın İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Macron karşıladı. Macron'un şov girişimi "Hoşgeldin Sophie" sözüne "Benim adım Sophie değil Meryem" karşılığının gelmesi üzerine yarıda kaldı. Macron, kurtulan rehinenin Müslüman olduğunu öğrenmesinin ardından apar topar havalimanını terk etti.

İslam karşıtı çıkışlarıyla tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un şovu kursağında kaldı.

Fransız aktivist Sophie Petronin, Mali'de çocuklara yardım amaçlı bir kuruluşu yönettiği sırada 2016 yılında kaçırılmıştı. Dört yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuşan Petronin'i havalimanında Macron karşıladı.

Fakat Macron'u şok eden bir gelişme yaşandı Petronin Müslüman olmuş ve Meryem adını almıştı. Macron "Hoşgeldin Sophie" sözüne karşılık "Benim adım Sophie değil Meryem" karşılığını aldı. Petronin'in Müslüman olduğunu öğrenen Macron planladığı basın toplantısını iptal etti ve havaalanını terk etmek zorunda kaldı.

"KARŞINIZDA MERYEM VAR"

Petronin yaptığı ilk açıklamada, "Mali için dua edeceğim, Allah'ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım çünkü Müslümanım. Siz bana Sophie diyorsunuz ama karşınızda Meryem var" şeklinde konuştu.

SON FRANSIZ REHİNE

Yetersiz beslenme alanında çalışan bir sağlıkçı olan Petronin, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentine ilk kez 1996'da gitmiş, 2001'de ise yerleşik hayata geçmişti. Petronin, 2012'de de Gao'nun aşırıcı grupların kontrolüne geçmesiyle kaçırılma tehlikesi yaşamış, Fransa'da bir süre kaldıktan sonra tekrar bölgeye dönmüştü.

Gao'da tekrar faaliyetlerine başlayan Petronin, 24 Aralık 2016'da kaçırılmış ancak bir süre olayı kimse üstlenmemişti. Terör örgütü El Kaide bağlantılı bir grup tarafından 2017 Temmuz'da paylaşılan bir videoda, Mali ve Burkina Faso'da kaçırılan 6 yabancı ülke vatandaşı arasında Petronin'in olduğu da görülmüştü. Aynı terör örgütü tarafından 2018 Mart ve Haziran'da paylaşılan videolarda da görülen Petronin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yardım istemişti. Petronin, dünyada esir tutulan son Fransız rehine olarak biliniyordu.