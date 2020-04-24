İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi | Video

İslam dünyası 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına, buruk girdi. Corona virüs nedeniyle kırmızı alarmda olan dünya, eve kapandı. Tedbirler gereği cami ve ibadethaneler geçici bir süreliğine toplu ibadete kapatıldı. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı.