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İşkenceye maruz kalan göçmenler geri itiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2022 14:08
Geçtiğimiz günlerde sınırı geçmek isteyen göçmenlerden 19'u Yunanistan sınır birliklerince geri itilince donarak hayatını kaybetmişti. Atina 'geri itme' iddiasını reddederken, AB yetkilileri olayın araştırılması gerektiğini söyledi. Daha iyi bir yaşam için ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler, yasa dışı yollarla Edirne Meriç Nehri’ni kullanıyor. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
İşkenceye maruz kalan göçmenler geri itiliyor
İşkenceye maruz kalan göçmenler geri itiliyor
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