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İşini seven insanın hali başka

İşini seven insanın hali başka

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 08:49
Sevdiği arkadaşlarıyla çalışan insan, ilk bakışta kendini belli ediyor. İsviçre'de rayların yanıbaşındaki işçiler hem çim biçti, hem dans etti.
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İşini seven insanın hali başka
İşini seven insanın hali başka
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