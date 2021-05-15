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İşgalci İsrail camileri de hedef aldı! Enkazda ezan sesleri yükseldi

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Giriş: 15.05.2021 14:21
Güncelleme:15.05.2021 14:35
Son dakika haberine göre İşgalci İsrail tarafından bombardıman altında tutulan abluka altındaki Gazze’de onlarca sivil hayatını kaybetti. İsrail’in bombardıman esnasında siviller dışında camileri de hedef aldığı ortaya çıktı. Gazze’den yıkılan caminin enkazını paylaşan İslam Asalya, enkaza çıkan bir Filistinlinin ezan okuduğunu gösteren bir de video paylaştı. Sosyal medyadan İsrail’in camileri hedef almasına da tepki yağdı.
İşgalci İsrail camileri de hedef aldı!
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