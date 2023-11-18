18 Kasım 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşgalci İsrail ve ABD tüm dünyaya rezil olmaya devam ediyor! ! Pentagon Basın Sözcüsü Singh katillerin Şifa Hastanesi yalanına cevap veremedi
İşgalci israil'in Gazze'deki sivil katliamı günden güne şiddetini artırırken, insanlık dışı katliamda soykırımcı İsrail ordusunun hastaneleri hedef alarak, 'Hamas burada konuçlanıyor' yalanı patlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef alan katil ordusu, suçu örtbas etme çabası girişti. Sahte belgelerle algıya soyunan katiller, tüm dünyaya bir kez daha ne kadar alçak olacabileceklerini göstermiş oldular. Öte yandan Pentagon Basın Sözcüsü Sabrina Singh, İsraillilerin istihbarat alarak yayınladığı Hamas'ın Şifa Hastanesi altındaki karargahını gösteren animasyon yalanına yanıt verecek kılıf bulamadı.