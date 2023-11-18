18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İşgalci İsrail ve ABD tüm dünyaya rezil olmaya devam ediyor! ! Pentagon Basın Sözcüsü Singh katillerin Şifa Hastanesi yalanına cevap veremedi

İşgalci İsrail ve ABD tüm dünyaya rezil olmaya devam ediyor! ! Pentagon Basın Sözcüsü Singh katillerin Şifa Hastanesi yalanına cevap veremedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2023 00:41
İşgalci israil'in Gazze'deki sivil katliamı günden güne şiddetini artırırken, insanlık dışı katliamda soykırımcı İsrail ordusunun hastaneleri hedef alarak, 'Hamas burada konuçlanıyor' yalanı patlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef alan katil ordusu, suçu örtbas etme çabası girişti. Sahte belgelerle algıya soyunan katiller, tüm dünyaya bir kez daha ne kadar alçak olacabileceklerini göstermiş oldular. Öte yandan Pentagon Basın Sözcüsü Sabrina Singh, İsraillilerin istihbarat alarak yayınladığı Hamas'ın Şifa Hastanesi altındaki karargahını gösteren animasyon yalanına yanıt verecek kılıf bulamadı.
Pentagon Basın Sözcüsü Singh yalana kılıf bulamadı
Pentagon Basın Sözcüsü Singh yalana kılıf bulamadı
Hamas paylaştı! İsrail askerleri öldürüldü
Hamas paylaştı! İsrail askerleri öldürüldü
Katil İsrail’de camiye ses bombası
Katil İsrail'de camiye ses bombası
İşgalci Cibaliye’de yeni katliam!
İşgalci Cibaliye'de yeni katliam!
Londra’da lise öğrencileri Filistin için yürüdü
Londra'da lise öğrencileri Filistin için yürüdü
Amerikan halkı uyanıyor! Bin Ladin’in mektubu...
Amerikan halkı uyanıyor! Bin Ladin'in mektubu...
Filistinli kızın feryadı yürekleri dağladı!
Filistinli kızın feryadı yürekleri dağladı!
İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
Kanada Başbakanı’na protesto: Elleriniz kanlı
Kanada Başbakanı'na protesto: Elleriniz kanlı
The Economist’in 2024 kapağının şifreleri
The Economist'in 2024 kapağının şifreleri
Dünyayı 2024’te neler bekliyor?
Dünyayı 2024'te neler bekliyor?
Katliam destekçisi Gucci’nin bilinmeyen yüzü!
Katliam destekçisi Gucci'nin bilinmeyen yüzü!
Daha Fazla Video Göster