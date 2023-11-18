İşgalci İsrail ve ABD tüm dünyaya rezil olmaya devam ediyor! ! Pentagon Basın Sözcüsü Singh katillerin Şifa Hastanesi yalanına cevap veremedi

İşgalci israil'in Gazze'deki sivil katliamı günden güne şiddetini artırırken, insanlık dışı katliamda soykırımcı İsrail ordusunun hastaneleri hedef alarak, 'Hamas burada konuçlanıyor' yalanı patlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef alan katil ordusu, suçu örtbas etme çabası girişti. Sahte belgelerle algıya soyunan katiller, tüm dünyaya bir kez daha ne kadar alçak olacabileceklerini göstermiş oldular. Öte yandan Pentagon Basın Sözcüsü Sabrina Singh, İsraillilerin istihbarat alarak yayınladığı Hamas'ın Şifa Hastanesi altındaki karargahını gösteren animasyon yalanına yanıt verecek kılıf bulamadı.