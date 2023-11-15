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İşgalci İsrail Şifa Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesi vurdu

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Giriş: 15.11.2023 02:47
Günlerdir Filistinlilere kendi topraklarında yaşam alanı bırakmayan katil İsrail, yine savaş suçu işleyerek hastane vurdu. Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'ni bombaladı.
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