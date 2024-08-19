20 Ağustos 2024, Salı
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İşgalci İsrail ordusundan Şati Mülteci Kampı'na saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 318 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu aktarıldı.